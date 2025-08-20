Clair Obscur: Expedition 33 : Revivez la performance musicale d’Alice Duport-Percier et Lorien Testard sur scène

Une voix, une guitare, des frissons

Le compositeur et l’interprète ont assurément signé l’un des meilleurs moments de cet Opening Night Live, qui venait rendre hommage à Clair Obscur: Expedition 33 qui a surpris tout le monde en début d’année. Alice Duport-Percier et Lorien Testard ont ici interprété le morceau « Alicia », l’un des thèmes phares du jeu que l’on entend à plusieurs reprises, parfois en différentes versions.

Un moment de calme et de douceur accueilli avec joie au sein de ce show parfois trop rapide, et sublimé par une performance vocale sans fausse note, qui aura de quoi vous coller quelques frissons. À coup sûr, les deux artistes remettront probablement sur la scène des Game Awards de cette année, sans doute avec un autre morceau pour varier les plaisirs (on parie sur « Lumière », qui est assez emblématique du jeu).

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.