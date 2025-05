Clair Obscur: Expedition 33 : Le succès est également musical en cartonnant sur les plateformes de streaming

La bande originale enfile sa robe de jour

Toute personne ayant vécu l’aventure proposée par Clair Obscur: Expedition 33 n’attend qu’une seule chose : l’annonce d’un concert symphonique reprenant les meilleurs thèmes du jeu. Et à l’allure à laquelle la popularité de la bande originale s’étend, cela sonne comme une évidence.

Le compte officiel du studio sur les réseaux annonce que l’album de la BO a été lancé plus de 18 millions de fois sur les plateformes de streaming, et a pénétré tambour battant sur deux sites de top reconnus. Clair Obscur: Expedition 33 est en effet premier du Classical Album Chart et du Classical Crossover Album Chart chez Billboard. Et du côté d’Official Charts, la bande originale est 13e du Official Soundtrack Album Chart et la 31e du Official Album Download Chart.

C’est donc l’occasion de saluer chaleureusement le travail de Lorien Testard, dont il s’agit du premier projet d’une telle ampleur, mais aussi de toute l’équipe derrière, et on pense notamment à Alice Duport-Percier et sa voix sublime.

