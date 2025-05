Clair Obscur: Expedition 33 continue sa folle ascension en dépassant les 2 millions de copies vendues

Le public continue à l’aimer

On a l’impression d’avoir dit hier que Clair Obscur: Expedition 33 atteignait le million de ventes, exploit que le RPG a réalisé en seulement trois jours. Il n’en aura donc fallu que douze pour franchir le cap des deux millions, ce que le compte officiel du jeu nous révèle sur les réseaux.

Continuons de préciser qu’il s’agit de copies vendues, et non de joueuses et joueurs. Cela veut donc dire que prendre en compte le Game Pass ramène sans aucun doute une belle partie supplémentaire du public, au point que certaines et certains rachètent carrément le jeu pour soutenir le studio montpelliérain.

Un succès qui doit justement continuer d’étourdir les membres de Sandfall, à l’heure où l’on sait qu’une adaptation cinématographique est à l’étude, et que les chances de voir un DLC débarquer sont bonnes, conformément à ce qu’a pu déclarer Jennifer Svedberg-Yen, scénariste sur le RPG.

Jusqu’où va s’arrêter Clair Obscur: Expedition 33 ? Le plus loin possible, on l’espère pour l’équipe. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, sachez que le jeu est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et que nous vous avons préparé un test ainsi qu’un guide complet.