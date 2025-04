Déjà 500 000 copies vendues pour Clair Obscur: Expedition 33, un jour après son lancement

Tout le monde voit la Lumière

Puisque le jeu est aussi disponible sur le Xbox Game Pass et ce dès sa sortie, on s’interrogeait forcément sur le potentiel commercial de ce Clair Obscur: Expedition 33. Et le moins que l’on puisse se dire, c’est que le jeu de Sandfall Interactive a convaincu beaucoup de monde de passer à l’achat.

Le studio français annonce aujourd’hui que Clair Obscur: Expedition 33 a dépassé les 500 000 ventes en quelques heures seulement, et donc sans compter les personnes qui découvrent le RPG via le Xbox Game Pass. Ce qui est incontestablement une belle réussite pour un projet de la sorte. On s’attend à ce que le million soit dépassé d’ici très peu de temps, surtout avec les avis du public qui se multiplient sur les réseaux sociaux et l’excellente réception du jeu.

Clair Obscur: Expedition 33 est maintenant disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.