Citizen Sleeper : Le RPG narratif sortira le 5 mai sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Annoncé lors du PC Gaming Show organisé dans le cadre de l’E3 2021, Citizen Sleeper a partagé hier un nouveau trailer. Le RPG narratif développé par Jump Over The Age (In Other Waters) et édité par Fellow Traveller (Afterlove EP, Genesis Noir, Neo Cab…) sortira sur PC, via Steam, l’Epic Games Store, GOG et l’Humble Store, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 5 mai prochain contre la somme de 19,99€.

Egalement disponible day one dans le Game Pass

Au cas où vous n’auriez pas entendu parlé de cette production sur laquelle a notamment travaillé l’auteur français de comics Guillaume Singelin, celle-ci prend place sur Erlin’s Eye, une station spatiale en proie au chaos située aux confins d’une société capitaliste interstellaire où plusieurs milliers d’habitants tentent d’y survivre.

Le joueur ou la joueuse incarne une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel appelée « Dormeur ». Appartenant à la corporation Essen-Arp qui cherche à vous récupérer, vous devrez user de tous les moyens à votre disposition pour échapper à vos créateurs tout en survivant, cycle après cycle, sur cette station malfamée.

Comme tout jeu narratif digne de ce nom, pendant votre aventure, vous serez libre de choisir la voie que vous désirez suivre dans cet univers futuriste où vous pourrez rencontrer des alliés potentiels parmi différents personnages et autres mystérieuses factions.

Rendez-vous dans un mois pour découvrir ce que nous réserve Citizen Sleeper qui, en plus de sortir sur les plateformes citées précédemment, sera disponible day one dans le Xbox Game Pass.