Afterlove EP

Afterlove EP est un jeu d'aventure narratif façon visual novel intégrant des mécaniques issues des simulations de drague et des jeux de rythme développé par Pikselnesia et édité par Fellow Traveller. Prenant place dans la capitale indonésienne de Jakarta, le joueur ou la joueuse suit l'histoire de Rama, un jeune musicien perturbé par le récent décès de sa petite amie Cinta.