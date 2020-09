Genesis Noir

Genesis Noir est un jeu d'aventure et d'exploration qui rend honneur au film noir. L'histoire nous permet d'incarner Personne, un marchand de montres, qui va se retrouver piégé dans un triangle amoureux avec des êtres cosmiques : Madame Foule et Monsieur Doré. Le jeu mélange scénario à découvrir, exploration et puzzles à résoudre.