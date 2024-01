Citizen Sleeper : Le RPG narratif va avoir droit à une traduction française dès le 1er février

Debout les dormeurs

Citizen Sleeper a été l’une des bonnes surprises dans le genre du jeu de rôle narratif, avec des retours quasiment unanimes à son sujet. On incarne ici un dormeur, qui n’est autre qu’une personne dont la conscience se réveille dans un corps artificiel, et qui doit vivre au sein d’une station spatiale remplie de survivants et exclus de la société interstellaire en place. Qui dit RPG dit évidemment beaucoup de textes, et c’est pour cela que les moins anglophones ont mis de côté le titre en attendant une éventuelle localisation.

Eh bien bonne nouvelle, puisque la traduction française arrivera dans Citizen Sleeper dès le 1er février prochain, et ce sur toutes les plateformes (PC, Xbox, PlayStation et Switch). Une localisation assurée par plusieurs personnes ayant aussi travaillé sur le gros morceau qu’était Baldur’s Gate 3 (Eric Holweck, Bérangère Holweck, Jonathan Pierre, Pierre Quelquejeu et Samantha Germaneau de chez RiotLoc).

Guillaume Singelin, l’artiste français à qui l’on doit le chara-design du jeu, s’est réjouit de la nouvelle :

« Citizen Sleeper possède une histoire et des personnages fabuleux et subtilement écrits par Gareth [Damian Martin]. Je suis super heureux que le public français puisse enfin profiter de cette expérience dans les meilleures conditions. »

De quoi permettre à un tout nouveau public de curieux de s’intéresser à Citizen Sleeper, dont la suite est d’ailleurs déjà en développement.