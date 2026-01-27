Une grande grève pourrait avoir lieu chez Ubisoft du 10 au 12 février suite aux annonces de restructuration

Une grève qui pourrait ne pas se limiter à la France

Une demi-journée de grève avait déjà été organisée chez Ubisoft directement après les annonces effectuées par le groupe la semaine dernière, mais cette fois-ci, l’appel à la grève est nettement plus important et ne concerne pas qu’un syndicat. En plus d’y retrouver Solidaires Informatique, le STJV (Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo), la CFE-CGC, la CGT, et Printemps écologique rejoindraient aussi le mouvement, et cela pourrait dépasser les frontières. Le site indique que ces syndicats sont en discussion avec les antennes de l’éditeur à l’étranger afin de proposer une grève collective du 10 au 12 février prochain.

Derrière cette grève se cache l’inquiétude de voir de nouveaux postes supprimés, peur grandissante depuis l’annonce hier d’un plan de départ volontaire chez Ubisoft Paris qui pourrait concerner jusqu’à 200 postes, soit 18% des effectifs. Les modifications apportées au télétravail sont aussi un sujet de préoccupation au sein des équipes.

Affaire à suivre, chez un Ubisoft qui dévisse grandement en Bourse depuis ces annonces pendant que ses employés sont plongés dans une grande incertitude.