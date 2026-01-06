CES 2026 : ASUS accélère sur les PC IA avec les Zenbook, ProArt et ExpertBook nouvelle génération

Zenbook A14 et A16 : une mobilité record et une autonomie étendue

ASUS étoffe sa gamme Zenbook A avec deux modèles emblématiques :

Le Zenbook A14 (UX3407) se démarque avant tout par son poids de 990 grammes. Équipé d’un Snapdragon X2 Elite, il promet une autonomie dépassant les 33 heures, faisant de lui l’un des ultraportables les plus endurants annoncés à ce jour. Son écran OLED haute définition et son NPU jusqu’à 80 TOPS en font une machine pensée pour les usages IA nomades, sans compromis sur le confort visuel selon la marque.

Le Zenbook A16 (UX3607) adopte une philosophie similaire, mais avec un écran OLED 3K de 16 pouces, destiné à ceux qui privilégient l’espace de travail. Malgré ce format plus imposant, ASUS annonce un poids contenu à 1,2 kg et une autonomie dépassant les 21 heures, grâce à la version la plus puissante du Snapdragon X2 Elite.

ProArt : ASUS renforce son offre créative

Le ProArt PZ14 se présente comme une tablette détachable Copilot+ de 14 pouces qui combine mobilité et puissance. Avec son Snapdragon X2 Elite à 18 cœurs, son écran Lumina Pro OLED 144 Hz et un poids de seulement 790 g, il s’adresse aux créateurs souhaitant travailler sur des contenus photo, vidéo ou 3D directement en déplacement, tout en profitant des accélérations IA locales.

ASUS a également surpris avec le ProArt GoPro Edition (PX13), fruit d’un partenariat inédit avec GoPro. Ce modèle convertible met l’accent sur la création de contenus où il y a énormément de mouvements, avec une intégration logicielle poussée, une touche GoPro dédiée, l’accès à StoryCube et un abonnement GoPro Premium+ d’un an inclus. Une proposition clairement pensée pour les vidéastes et créateurs orientés sport ou voyage

ExpertBook Ultra : l’IA au cœur du monde professionnel

Pour les entreprises et les travailleurs nomades, ASUS a dévoilé l’ExpertBook Ultra, un ultraportable professionnel qui est présenté comme robuste et performant en matière d’IA.

Avec un poids de 0,99 kg, un écran OLED 3K, et un Intel Core Ultra Series 3 intégrant un NPU jusqu’à 50 TOPS, ce modèle vise à accompagner les usages professionnels avancés : automatisation, transcription, résumé de documents ou analyse locale de données sensibles. ASUS met également en avant des fonctionnalités renforcées en matière de sécurité matérielle et logicielle pour les environnements d’entreprise.

Disponibilités et prix annoncés pour 2026

Asus a enfin indiqué les périodes de commercialisation ainsi que les prix indicatifs pour le marché français :