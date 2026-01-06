CES 2026 : ASUS ROG annonce ses nouveaux Zephyrus, un Duo double écran OLED et une collaboration avec Kojima Productions

Zephyrus G14 et G16 : ultraportables gaming de nouvelle génération

On commence par les deux PC portables phares de la section gaming de la marque. Les ROG Zephyrus G14 et G16 (édition 2026) montent ainsi d’un cran en matière de performances. On y retrouve les processeurs Intel Core Ultra Series 3 ou AMD Ryzen AI de nouvelle génération, associés aux GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop Series, jusqu’à la RTX 5090 selon les configurations.

ASUS met aussi l’accent sur l’affichage avec ses écrans ROG Nebula HDR OLED, atteignant jusqu’à 1100 nits, certifiés VESA DisplayHDR True Black 1000, et couvrant 100 % du DCI-P3. Le tout s’inscrit dans des châssis en aluminium usiné CNC, présentés comme fins et légers, avec un Zephyrus G14 annoncé à environ 1,5 kg.

Les deux modèles seront disponibles en France au deuxième trimestre 2026, à partir de 2999 € pour le G14 et 3399 € pour le G16.

Le Zephyrus Duo fait son grand retour avec un double écran OLED

En outre, ASUS ROG signe également le retour du Zephyrus Duo, présenté comme le premier ordinateur portable gaming 16 pouces à double écran OLED au monde. Il embarque deux écrans tactiles OLED 3K à 120 Hz, pour plus de 21 pouces de surface d’affichage cumulée, et propose cinq modes d’utilisation dédiés au jeu, au multitâche et à la création.

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core Ultra Series 3 et jusqu’à une RTX 5090 Laptop GPU, le tout maîtrisé par un système de refroidissement spécifiquement conçu pour ce format atypique. Ce modèle ultra-premium sera proposé en France au 2ᵉ trimestre 2026, à partir de 4999 €.

ROG s’habille en Kojima

Enfin, ASUS ROG a créé la surprise avec une collaboration officielle avec Kojima Production. Un studio que l’on ne présente plus et qui est notamment responsable des deux jeux Death Stranding. De cette alliance est née la ROG Flow Z13-KJP, une tablette-PC gaming 2-en-1 au design inspiré par Yoji Shinkawa et l’univers de Ludens .

Équipée d’un AMD Ryzen AI Max+ 395, d’un GPU Radeon 8060S, et affichant 50 TOPS de puissance NPU, la machine cible autant le jeu que la création. Elle sera accompagnée d’une gamme de périphériques en édition limitée (casque, souris, tapis), pensée pour les fans du studio. La Flow Z13-KJP sera disponible au 1er trimestre 2026, exclusivement sur l’Asus Store, à partir de 4099 €.