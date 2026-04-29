Celui qui s’est échappé Diablo 4 : où trouver tous les poissons demandés par Shi Yugong ?

La quête secondaire “Celui qui s’est échappé” vous demandera de trouver une pléthore de poissons dans Diablo 4 Lord of Hatred. Ces derniers ne sont pas disponibles au sein de la nouvelle région, Skovos, mais dans toutes les autres disponibles dans Sanctuaire. Alors, pour vous éviter de perdre du temps à jeter votre ligne dans tous les points d’eau de Diablo 4, nous vous avons donné la position de tous les poissons demandés par Shi Yugong.

Où trouver une augure de civo dans Diablo 4 ?

Il faut savoir que l’augure de Civo, dans Diablo 4, est un poisson d’eau salée. Ainsi, nul besoin de chercher un point d’eau au centre de la région, mais allez plutôt en bord de mer.

Nous avons trouvé notre augure de civo dans les Steppes arides, dans la Côte balafrée, dans une cavité dans le sol.

D’ailleurs, nous avons même eu la chance de tomber sur sa version unique. Alors si votre but est de compléter tous les hauts faits liés à la pêche, sachez que vous avez des chances de tomber sur des versions améliorées de ce poisson dans cette même zone des Steppes arides.

Où trouver un morayaga dans Diablo 4 ?

Le morayaga est un poisson que vous pouvez trouver dans les eaux douces des Pics brisés. Nous avons pu trouver le nôtre dans le Col de Sarkova. Peu importe le point d’eau, tous ont été en mesure de nous donner le poisson de nos convoitises.

Néanmoins, nous n’avons pas eu assez de chances pour tomber sur une version unique ou rare de ce poisson. Ainsi, nous ne pouvons dire avec certitude si vous pourrez compléter les hauts faits liés à ce poisson dans cette zone des Pics brisés.

Où trouver un poisson-pirate dans Diablo 4 ?

Le poisson-pirate est un poisson d’eau douce dans Diablo 4, alors, vous allez devoir effectuer vos recherches sur les étangs et rivières de la région d’Hawezar. À tout le moins, cette région dispose seulement de quelques points d’eau. Ils sont très rares.

C’est pourquoi on vous conseille d’aller pêcher dans les rares bassins des Marécages toxiques de la région pour trouver le fameux poisson-pirate tant convoité.

Où trouver un zakarati dans Diablo 4 ?

Passons maintenant au zakarati. Ce poisson de Diablo 4 est originaire des eaux salées, ainsi, vous allez devoir vous rendre sur les bords de mer du Kehjistan.

En revanche, nul besoin d’aller sur tous les bords de mer… Il vous suffit d’aller au port de Gae Kul pour trouver le poisson que Shi Yugong recherche.

D’ailleurs, nous avons pu tomber sur sa version démoniaque sur ce même port. Alors n’hésitez pas à poursuivre votre pêche si jamais vous avez pour vocation de compléter tous les hauts faits liés à la pêche de Diablo 4.

Où trouver un neme-senga dans Diablo 4 ?

Nous y sommes presque ! L’avant-dernier poisson recherche pas Shi Yugong se trouve dans les eaux salées de Nahantu. À l’instar du zakarati, vous n’aurez pas besoin d’aller chercher bien loin, puisque le point de pêche disponible au port des quais de Kurast vous permettra de trouver le poisson recherché.

Où trouver un dragon-barbot dans Diablo 4 ?

Enfin ! Le dernier poisson à pêcher pour Shi Yugong ! Ce dernier se trouve dans les eaux salées de la région de Scosglen. Ici aussi, vous n’aurez pas besoin de chercher bien loin puisqu’il vous suffira de vous rendre au port de Marowen pour être en mesure de trouver ce poisson.

N’oubliez pas que pour progresser dans la quête, vous devez ajouter à votre collection les poissons pêchés. Alors, depuis l’onglet des élixirs et encens de votre fiche personnage, effectuez un clic-droit pour voir apparaître la mention : ajouter à la collection.

De cette façon, votre marqueur de quête progressera à mesure que vous ajouterez les poissons à votre collection.