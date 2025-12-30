GOG vient d’être revendu par CD Projekt et change de mains, ou presque

Le co-fondateur de la plateforme redevient maitre à bord

La séparation entre CD Projekt et GOG est désormais actée étant donné que l’entreprise polonaise a décidé de revendre la plateforme. Mais pas à n’importe qui. GOG a été acquis par Michał Kiciński, qui n’est autre que le co-fondateur de la plateforme, en plus d’avoir co-fondé CD Projekt. Bref, plus qu’un habitué de la maison à ce stade :

« GOG a toujours été bâti sur des valeurs fortes et des principes clairs. Lorsque Marcin Iwiński et Michał Kiciński ont imaginé GOG en 2007, leur vision était simple : remettre les jeux classiques à la disposition des joueurs et faire en sorte qu’une fois acheté, un jeu vous appartienne vraiment, pour toujours. Dans un marché de plus en plus marqué par les launchers obligatoires et les écosystèmes fermés, cette philosophie est plus pertinente que jamais. Ce nouveau chapitre vise à renforcer encore davantage cette vision. Nous voulons faire davantage pour préserver les classiques du passé, célébrer les jeux exceptionnels d’aujourd’hui et contribuer à façonner les classiques de demain, y compris de nouveaux jeux avec un véritable esprit rétro. »

De plus, même si CD Projekt ne pilotera plus officiellement GOG, il faut rappeler que Michał Kiciński est le deuxième plus gros actionnaire de l’entreprise polonaise (avec 10% des parts), ce qui veut dire que les ponts sont loin d’être coupés. Cela permettra surtout à GOG d’opérer de manière plus autonome sans être englobé dans les objectifs et bilans de CD Projekt, tandis que ce dernier pourra se concentrer sur le développement de ses titres. Naturellement, les jeux du studio continueront de sortir sur la plateforme et seront encore très mis en avant.

Pour vous, ce rachat ne devrait pas changer beaucoup de choses dans votre utilisation de GOG. Le programme de préservation des jeux continuera, et la plateforme ne change pas de cap en se focalisant sur la vente de jeux sans DRM.