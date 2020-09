Cathedral va avoir droit à une sortie sur Nintendo Switch

Décidément, les annonces pour la Switch n’en finissent pas, à croire que chaque jour un nouveau jeu ou un portage est officialisé sur l’hybride de Nintendo. Après le Direct Mini, hier après midi, qui a dévoilé pas mal de bonnes surprises, notamment Monster Hunter Rise, aujourd’hui on apprend que le très chouette Cathedral va bientôt rejoindre l’eShop.

Un Metroidvania de plus sur Switch

Genre très représenté sur le marché du jeu vidéo indépendant ces dernières années, le Metroidvania a donné lieu à de nombreuses pépites. Parmi elles, Hollow Knight, Axiom Verge ou encore Blasphemous. Moins célèbre, et pourtant très prometteur lui aussi, Cathedral sortait en octobre dernier sur Steam. Un projet indé, là encore, au style on ne peut plus rétro !

Vous l’aurez compris, après sa parution sur PC, le titre de Decemberborn Interactive va connaître une parution sur Nintendo Switch. Une bonne nouvelle, bien que le nombre de Metroidvania sur l’eShop soit considérable, Ori and the Will of the Wisps venant même de débarquer. Nonobstant, rien n’a pour le moment été explicité concernant cette nouvelle version, dont on imagine qu’elle embarquera le même contenu.

Cathedral est annoncé sur Nintendo Switch pour la fin d’année, sans plus de précision.