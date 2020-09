Monster Hunter Rise annoncé sur Switch : Voici tout ce qu’il faut savoir

On le voyait un peu venir avec les récentes fuites, mais Capcom a officialisé un nouvel épisode à l’une de ses séries phrases. Monster Hunter Rise est donc le Monster Hunter exclusif à la Switch. Les rumeurs de ces derniers temps étaient donc vraies.

Une chasse à dos de chien

Alors que les consoles et PC ont leur gros Monster Hunter World, la Switch a longtemps dû se contenter d’une adaptation du jeu 3DS avec Monster Hunter World Generations Ultimate. Aujourd’hui Capcom vient d’annoncer Monster Hunter Rise, un titre exclusif à la Nintendo Switch. Nous allons donc découvrir un nouvel univers où le joueur devra faire face à une « Calamité ».

Des nouveautés sur Switch

Nous n’en saurons pas plus sur le scénario mais le titre a dévoilé quelques nouveautés à commencer par une exploration plus fluide grâce à un « grappin » (un fil de soie résistant pour être précis) plus permissif appelé Filoptère qui pourra être également servir au combat. Les environnements ont d’ailleurs été spécialement conçus pour tirer parti de ce nouvel outil.

En plus du village de Kamura qui fera office de HUB, on nous a dévoilé une nouvelle région assez atypique, « le Temple Oublié », un lieu mystique qui abrite les ruines d’un temple. De plus, fini les zones découpées, nous aurons droit à un monde ouvert entier à explorer.

Pour nous accompagner dans ces voyages, nous retrouverons les fameux félins Palico mais aussi de nouveaux compagnons canins, les Chumsky. Ces derniers pourront vous aider au combat, mais il sera aussi possible de les chevaucher pour vous déplacer.

Enfin, précision importante, qui fera évidement plaisir aux aventuriers en herbe, le jeu sera bel et bien jouable à plusieurs. Vous pourrez profiter d’un multijoueur jusqu’à 4 joueurs, aussi bien en local (avec quatre Switch) qu’en ligne. A noter que l’abonnement Switch Online est nécessaire pour en profiter.

De nouveaux monstres

Qui dit nouveau Monster Hunter dit également nouveau lot de monstres inédits. Capcom n’a pas déçu en présentant quelques bestioles dont le gros méchant de cet opus :

Magnamalo : Le Magnamalo est le monstre phrase de Monster Hunter Rise. Cette terrifiante wyverne à croc pourchasse implacablement sa proie.

: Le Magnamalo est le monstre phrase de Monster Hunter Rise. Cette terrifiante wyverne à croc pourchasse implacablement sa proie. Tetranadon : Un amphibien à la gigantesque corpulence très caractéristique. Le Tetranadon est extrêmement glouton, et avale tout ce qui bouge. Après avoir mangé, son estomac gonfle démesurément. Il devient plus lent, mais ses attaques sont également plus puissantes.

: Un amphibien à la gigantesque corpulence très caractéristique. Le Tetranadon est extrêmement glouton, et avale tout ce qui bouge. Après avoir mangé, son estomac gonfle démesurément. Il devient plus lent, mais ses attaques sont également plus puissantes. Aknosom : Lorsque cette grande wyverne rapace se tient sur une seule patte, son collier particulier lui donne l’apparence d’un monstrueux parasol. L’Aknosom est farouchement territorial. Il déploie ses ailes et relève ses crêtes en forme d’yeux pour terrifier les intrus.

: Lorsque cette grande wyverne rapace se tient sur une seule patte, son collier particulier lui donne l’apparence d’un monstrueux parasol. L’Aknosom est farouchement territorial. Il déploie ses ailes et relève ses crêtes en forme d’yeux pour terrifier les intrus. Grand Izuchi : Une wyverne rapace qui utilise sa queue en forme de faucille pour attaquer ses proies. Le Grand Izuchi patrouille souvent sur son territoire en compagnie d’un groupe de petits Izuchi, les deux plus forts se tenant à ses côtés. Lorsqu’ils trouvent une proie, ils se jettent dessus en combinant leurs attaques.

Capcom a également montré le retour de l’Arzuros (qui affronte le Tetranodon dans le trailer) et a précisé que d’autres retours sont à prévoir.

Plusieurs éditions et des bonus de précommande

Il se déclinera en deux éditions : Une édition standard et une édition Deluxe.

Edition Deluxe

Si la standard n’aura que le jeu, l’édition deluxe offrira un kit contenant :

Set d’armure spéciale pour chasseur « Kamurai »

Armure spéciale pour Chumsky « Collier shuriken »

Armure spéciale pour Palico « Collier poisson »

Set de 4 émotes « Sauts »

Set de 3 poses « Samouraï »

Maquillage « Kabuki »

Coiffure « Izuchi »

Edition Collector

Enfin, une édition collector a été annoncée. Celle-ci regroupe :

Le jeu en physique

Le Deluxe Kit DLC listé plus haut

Un pack de stickers

Un pin

Une figurine amiibo de Magnamalo (qui peut aussi être achetée séparément)

Bonus de précommande

Des bonus de précommande sont également proposés (jusqu’au 26 mars prochain) :

Armure spéciale Chumsky « Retriever »

Armure spéciale Palico « Chat des forêts »

Talisman d’apprenti pour de l’aide au début du jeu

Date, Amiibo et compatibilité avec Monster Hunter Stories

En marge de cette annonce, de nouveaux Amiibo ont été dévoilés : Palamute, Magnamalo, et un Palico. Ils débloqueront des armures spéciales dans le jeu. Enfin, on nous a également précisé que Monster Hunter Rise profitera de fonctionnalités compatibles avec Monster Hunter Stories 2 qui a été annoncé dans la foulée.

Monster Hunter Rise est attendu pour le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. Nous aurons de nouvelles informations sur le jeu lors du Tokyo Game Show à partir du 25 septembre prochain. Bien sûr, on vous en reparlera.