Castlevania: Belmont’s Curse se dévoile un peu plus avec du gameplay commenté et une Jeanne d’Arc bien énervée
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Rédigé par Jordan
Evil Empire (Dead Cells, The Rogue Prince of Persia) délaisse pendant un temps le monde du roguelike pour s’attaquer à une licence culte. Castlevania: Belmont’s Curse vient célébrer les 40 ans de la série de Konami à sa façon, et avec un tel studio à la manœuvre, il y a de quoi être curieux. Puisque Evil Empire participe à l’élaboration de la Triple-I Initiative, il va de soi que le jeu était présent lors de la dernière édition, même si peu de choses inédites ont été montrées.
Le Castlevania le plus français de la série
Castlevania: Belmont’s Curse a droit à quelques images de gameplay qui nous permettent de mieux apprécier le travail d’Evil Empire sur ce nouvel épisode. Rien de très neuf dans les commentaires si ce n’est que le studio explique qu’il n’a pas pu s’empêcher de raconter une histoire en France, en bon studio français qu’il est, puisque cet opus se déroule à Paris en 1499. La capitale sera ici envahie par les forces de Dracula jusqu’à ce que son château emblématique fasse surface.
Qui dit Paris dit également lieux iconiques de la ville, et pas forcément les plus beaux puisque l’on descendra également dans les catacombes pour tuer quelques démons. Sur notre route, quelques boss plus coriaces se dresseront devant nous, avec même quelques célébrités locales comme une version très spéciale de Jeanne d’Arc.
Castlevania: Belmont’s Curse est toujours prévu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
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Date de sortie : N/C