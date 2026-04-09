Castlevania: Belmont’s Curse se dévoile un peu plus avec du gameplay commenté et une Jeanne d’Arc bien énervée

Le Castlevania le plus français de la série

Castlevania: Belmont’s Curse a droit à quelques images de gameplay qui nous permettent de mieux apprécier le travail d’Evil Empire sur ce nouvel épisode. Rien de très neuf dans les commentaires si ce n’est que le studio explique qu’il n’a pas pu s’empêcher de raconter une histoire en France, en bon studio français qu’il est, puisque cet opus se déroule à Paris en 1499. La capitale sera ici envahie par les forces de Dracula jusqu’à ce que son château emblématique fasse surface.

Qui dit Paris dit également lieux iconiques de la ville, et pas forcément les plus beaux puisque l’on descendra également dans les catacombes pour tuer quelques démons. Sur notre route, quelques boss plus coriaces se dresseront devant nous, avec même quelques célébrités locales comme une version très spéciale de Jeanne d’Arc.

Castlevania: Belmont’s Curse est toujours prévu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.