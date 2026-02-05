Captain Tsubasa II: World Fighters sortira cette année et reprend les bases de Rise of New Champions

Pile à temps pour la Coupe du monde ?

Mais non, rassurez-vous, Captain Tsubasa II: World Fighters reste bien un jeu de foot qui est la suite directe de Rise of New Champions, cette fois-ci avec encore plus de contenu. Au programme, 110 joueurs uniques possédant chacun leurs attaques spéciales. 22 équipes internationales seront ici présentes, avec des équipes peu connues même pour les fans du manga, et quelques inédites pour l’occasion. Les matchs seront mieux mis en scène que jamais, avec plus de 150 cinématiques venant illustrer les moments forts.

On nous promet également quelques améliorations de gameplay, en plus des nouveaux tirs et dribbles des anciens personnages. On retrouvera notamment davantage de coups spéciaux dans les blocages et les arrêts, pas uniquement que dans les shoots.

Ce Captain Tsubasa II: World Fighters n’a pas encore de date de sortie fixe, mais on sait qu’il sifflera le coup d’envoi dès cette année 2026 sur PC, PS5, Xbox One et Switch. Pas de version Switch 2 dans les tuyaux visiblement, du moins pour le moment.