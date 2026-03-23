Capcom clarifie sa position autour de l’IA et dit vouloir l’utiliser pour le développement, mais pas pour le contenu d’un jeu

De l’IA, oui, mais…

L’IA générative étant le sujet brûlant du moment, tout le monde en parle, mais la plupart des grands acteurs de l’industrie s’avancent avec beaucoup de précaution (contrairement au PDG de NVIDIA). Capcom reconnaît donc qu’il embrasse l’IA pour ce qui est des outils qui permettent d’améliorer la productivité, à condition de ne générer aucun asset artistique via ce moyen :

« Notre entreprise n’intégrera pas les éléments générés par l’IA générative dans le contenu d’un jeu. Cependant, nous prévoyons d’utiliser activement cette technologie pour améliorer l’efficacité et la productivité du processus de développement. C’est pourquoi nous explorons actuellement différentes manières de l’utiliser dans divers domaines, tels que les graphismes, le son et la programmation. »

Reste maintenant à savoir si l’éditeur est prêt à accepter l’utilisation d’outils externes comme le DLSS 5 qui reposent sur l’IA générative, comme on l’a vu récemment. Et cette réponse ne dit pas non plus si des éléments temporaires seront créés de cette façon, amenant à un nouveau cas à la Crimson Desert. En somme, tout ce beau monde marche actuellement sur des œufs tant la réaction du public peut être très féroce face à cet outil, mais soyez maintenant sûrs que l’IA générative est bien intégrée chez Capcom d’une manière qui sera peut-être plus acceptable pour certains.