Capcom va reparler de Pragmata et d’autres jeux dans son Capcom Spotlight du 5 mars

Demandez le programme

Pendant une trentaine de minutes, Capcom fera donc un point sur son portfolio en s’attardant tout naturellement sur Pragmata. Un jeu que l’on voit désormais dans presque toutes les émissions où Capcom passe une tête et qui a même eu droit à une démo, mais lorsqu’il s’agit de vendre une nouvelle licence atypique, mieux vaut marteler les coups de com’ pour s’assurer que le public est au courant de l’arrivée du jeu.

Ce Capcom Spotlight aura donc lieu ce jeudi 5 mars à 23 heures, heure de Paris, et Pragmata ne sera pas la seule star du show. Capcom va aussi nous reparler de Street Fighter 6, probablement pour son prochain DLC, tout en faisant un point sur Mega Man: Dual Override et Mega Man Star Force Legacy Collection, puisque la série semble revenir en force. Et puis, ce sera aussi le moment parfait pour effectuer une dernière mise au point concernant Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, qui sortira la semaine suivante.

A priori, pas d’autres grandes surprises au programme même si l’on espère qu’Onimusha: Way of the Sword fasse un peu reparler de lui, même s’il n’est pas cité ici.