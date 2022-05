Capcom : Toujours plus de bénéfices avec 6,1 millions pour RE Village, et plusieurs gros titres à venir cette année

Les bilans financiers pleuvent depuis quelques jours, et permettent aux éditeurs et constructeurs de faire le point sur l’année fiscale passée, tout jetant un œil à ce qui nous attend jusqu’au mars 2023. C’est maintenant au tour de Capcom de nous dévoiler ses derniers chiffres, et comme les années précédentes, l’éditeur japonais continue d’engranger toujours plus de profits, portés par des titres forts comme Resident Evil Village.

Quels sont les prochains titres de l’éditeur ?

Le dernier titre en date de la saga compte maintenant plus de 6,1 millions de ventes depuis son lancement, soit 400 000 de plus en un trimestre. L’éditeur annonce aussi que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a passé le cap des 1,5 millions de copies écoulées. Durant toute l’année fiscale, Capcom déclare alors avoir vendu plus de 32,6 millions de jeux, ce qui est un record pour l’éditeur.

Mais il prévoit déjà de faire mieux dès l’année prochaine, en déclarant vouloir vendre 37 millions de jeux en tout. Pour y parvenir, il pourra déjà compter sur Monster Hunter Rise: Sunbreak, mais aussi sur les portages PS5 et Xbox Series des récents Resident Evil. Mais l’éditeur indique aussi prévoir de sortir de « multiples titres majeurs » d’ici mars 2023, sans indiquer lesquels.

On pourra alors penser à Street Fighter 6, même si on ignore encore l’avancée de son développement, ou Exoprimal, annoncé récemment. Et allez, peut-être à un Dragon’s Dogma 2, qui sait ?