Monster Hunter Rise : Sunbreak dévoile un peu plus ses nouveautés

Le Digital Event de ce 10 mai pour Monster Hunter Rise : Sunbreak vient de s’achever. Capcom nous a dévoiler pas-mal de nouveaux éléments concernant l’extension massive du jeu de chasse. On fait le point ci-dessous.

Le Malzeno vampirisera votre attention

Nous avons tout d’abord droit à un tout nouveau trailer qui condense les nouveautés, mais qui nous introduit surtout le monstre vedette de Sunbreak : Le Malzeno. Ce Dragon Ancien est inspiré par la figure du vampire que l’on retrouve dans son design avec une certaine prestance et une pointe de noblesse.

Il commande un essaim de parasites qui capturent et absorbent l’énergie d’autres monstres. Grâce à ses attaques, il peut en plus infliger l’état « Hémorragie » au chasseur, ce qui enclenche automatiquement un duel pour savoir qui épuisera sa force vitale en premier. En cas de défaite, le Malzeno pourra arborer une forme plus puissante.

Les nouveaux monstres dévoilés

Capcom a révélé trois nouveaux monstres durant cet event et qui arriveront dans l’extension en commençant par un retour très apprécié avec le Seregios (introduit dans Monster Hunter 4 Ultimate et que certains fans aiment appeler « Steve »). Il s’agit d’une Wyverne recouverte de lames et qui privilégie particulièrement les attaques aériennes. Pour les deux autres, il faudra se contenter de deux nouvelles sous espèces avec le Somnacanth Aurore et l’Almudon Magma.

Talents de substitution et quêtes Parangon

Monster Hunter Rise : Sunbreak promet plus de flexibilité lors des chasses avec l’introduction de nouveaux talents de substitution pour toutes armes sachant qu’il sera possible de créer une seconde configuration de ces talents afin d’en changer en plein affrontement. Afin de rendre ce transfert viable en combat, on pourra effectuer un transfert d’esquive dans n’importe quelle direction.

Enfin, les quêtes Parangon sont des aventures en solo qui vont vous permettre de faire équipe avec les différentes PNJ du jeu que ce soit les nouveaux ou les anciens comme les jumelles Hinoa et Minoto.

Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira sur PC et Nintendo Switch le 30 juin prochain. Les joueurs possédant une sauvegarde de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin recevront l’armure spéciale Navirou pour le Palico. Une nouvelle manette Nintendo Switch pro à l’effigie du Malzeno a également été dévoilée.