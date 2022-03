Resident Evil 2, 3 et 7 auront droit à leurs versions PS5 et Xbox Series cette année

Capcom va donner un coup de jeune à ses derniers titres Resident Evil cette année en proposant une mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series. De quoi faire ou refaire les Survival-Horror dans les meilleures conditions possibles.

Le trouillomètre à 60 FPS

Depuis quelques années, les titres de Capcom, dont les Résident Evident tournent à l’aide du moteur maison : RE Engine. Objectivement, il donne aux franchises de l’éditeurun aspect visuel particulièrement agréable à l’oeil. Grâce à une mise à jour qui sera proposée gratuitement cette année, les joueurs de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 pourront profiter d’améliorations : ray tracing, gain de FPS et l’audio 3D. De plus, sur PS5, les trois jeux bénéficieront d’un support de la manette DualSense.

Bien entendu, il vous faudra déjà posséder les titres sur PS4 ou Xbox One. La version PC aura également droit à un patch de mise à niveau, toujours sans coût supplémentaire. Capcom a partagé trois nouvelles images (une pour chaque jeu) afin de laisser un petit aperçu du rendu final.

On attend désormais une date de déploiement un peu plus précise.