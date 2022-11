RE:Verse, le multijoueur de Resident Evil Village, peine à trouver son public

Certaines histoires paraissent écrites d’avance, comme celle de RE:Verse, le mode multijoueur de Resident Evil Village, censé accompagner la sortie de ce dernier. Malheureusement, Capcom décida de reporter son arrivée, sans plus de précision, jusqu’au 28 octobre dernier, date de parution de la Winters’ Expansion, un DLC conséquent. Un choix malheureux, alors que tout le monde avait oublié jusqu’à l’existence de RE:Verse. Le résultat était prévisible.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

C’est un sujet que nous abordions récemment dans notre retour sur RE:Verse, l’intérêt d’un mode multijoueur dans un jeu comme Resident Evil Village, ou avant lui Resident Evil 3 Remake, demeure questionnable. Certes, c’était la norme il y a dix ans, lorsque c’était encore synonyme de durée de vie plus longue, et que ces termes voulaient encore dire quelque chose. Mais lorsque le jeu ne s’y prête pas, il faut peut-être savoir oublier cet aspect, au risque d’en décevoir certains.

Parce qu’en effet, ça ne va pas fort du coté de RE:Verse. Tout juste disponible depuis six jours, ce mode n’accueille en moyenne que 350 joueurs en même temps sur Steam, contre près de 5000 pour Resident Evil Village. Un bien triste constat, quand on sait que ce mode multijoueur est inclus de base avec le huitième volet de la saga de Capcom, ayant trouvé plus de six millions de preneurs. Il faut dire, malheureusement, que ce mode arrive un peu tard, et n’est pas très excitant… On vous renvoie à notre avis.