Resident Evil Re:Verse : Le mode multijoueur de Resident Evil Village déploie sa première mise à jour de contenu

Sorti le 28 octobre dernier sur PC et consoles, Resident Evil Re:Verse peine cruellement à attirer les joueurs et les joueuses sur ses serveurs. Malgré ce désintérêt quasi-total du public, Capcom ne semble pas décidé à le lâcher aussi rapidement après son lancement puisque, hier, le mode multijoueur de Resident Evil Village a accueilli sa première mise à jour de contenu.

Tundra de l’escouade Hound Wolf rejoint le combat

D’après le site officiel du mode, ce patch ajoute notamment Tundra de l’escouade Hound Wolf comme personnage jouable et une arène de combat inédite, la Place du village visible dans le dernier opus de la série. De plus, les skins « Kijuju » et « Tenue de combat » pour Chris et Jill Valentine (Resident Evil 5) sont disponibles en DLC et de nouvelles tenues pour Leon S. Kennedy et Ada Wong ont été intégrées au Pass Premium.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Resident Evil Re:Verse, n’hésitez pas à consulter notre avis dessus publié fin octobre.