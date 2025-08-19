Capcom promet de corriger la version PC de Monster Hunter Wilds, même si son gros patch n’arrivera que cet hiver

Capcom vise la quatrième mise à jour majeure de son jeu

L’attente promet d’être encore un peu plus longue pour la communauté PC de Monster Hunter Wilds. Si Capcom a récemment sorti un patch majeur corrigeant quelques aspects du jeu, le travail est encore loin, très loin d’être terminé. Il préfère cependant prévenir via un tweet que des gros changements n’auront pas lieu avant cet hiver, même si des correctifs plus légers seront apportés entre temps :

« À nos chasseurs jouant à Monster Hunter Wilds sur PC, nous nous engageons à écouter vos commentaires et à améliorer à la fois les performances et la stabilité du jeu. Bien que nous continuerons à mettre en œuvre des améliorations progressives dans les semaines à venir, nous ciblons la « mise à jour gratuite 4 » cet hiver pour mettre en œuvre un plan à multiples facettes, comprenant des optimisations liées au processeur et au GPU, suivies d’une deuxième étape de correctifs par la suite. Nous partagerons plus d’informations à l’avenir. »

Il faudra donc attendre la quatrième mise à jour majeure du jeu avant de voir Monster Hunter Wilds être grandement amélioré sur PC, même si l’on croise les doigts pour que les patchs mis en place d’ici là permettent de rendre l’expérience un peu plus agréable.