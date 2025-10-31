Capcom fait le point sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et ouvre les précommandes du jeu

Le détail des différentes éditions du jeu

Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi ce qu’est Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom vous offre une session de rattrapage avec cette nouvelle vidéo, qui fait le point sur l’histoire de ce nouvel épisode, qui disposera d’un récit plus ambitieux que les deux précédents opus.

En attendant que les revendeurs français proposent ce Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sur leurs sites, les précommandes du jeu sont ouvertes ailleurs, notamment sur les boutiques en ligne comme Steam. Capcom a fait le point sur les divers bonus qui nous attendent dans ces éditions, à commencer par un bonus de précommande qui sera une armure spéciale pour Eleanor, « Reine azurécailles ». De plus, si vous disposez de sauvegardes de précédents jeux Monster Hunter sur votre plateforme, vous obtiendrez les armures spéciales suivantes :

En plus de l’édition de base, une édition Deluxe sera vendue au prix de 89,99 € et contiendra les éléments suivants en plus du jeu de base :

Histoire secondaire additionnelle : Rudy (disponible à l’automne 2026)

Set de tenues spéciales : Armure spéciale pour Eleanor : Panache royal Armure spéciale pour Gaul : Ailes protectrices Armure spéciale pour Kora : Beauté en armure Armure spéciale pour Ogden : Explorateur passionné Armure spéciale pour Thea : Manteau bleu ciel

Coupes de monstres : Crinière Arkveld, Dégradé Lunagaron, Tresse Mizutsune

Tenues de Rudy : Rudy royal, Doux marin, Fourrure soyeuse, Air aristocratique

Et si cela ne vous suffit pas, pour 99,99 €, vous pourrez mettre la main sur une édition Premium Deluxe, qui comprend tout le contenu de l’édition Deluxe ainsi que

Armure spéciale pour Eleanor : Danseuse étrangère

Armure spéciale pour Gaul : Chef des Insaisichables

Armure spéciale pour Kora : Tenue de suivante

Armure spéciale pour Ogden : Ogden estival

Armure spéciale pour Thea : Gardienne Canyne

Coupes de monstres : Carré de Malzeno, Queue des enfers, Pointes Espinas, Nid de Garangolm, Princesse à tresses, Crinière Goss Harag

Tenues de Rudy : Rudy Arkceinture, Armure scintillante, Relax-acabra, Rudy shogun, Rudyzeno

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sera disponible dès le 13 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.