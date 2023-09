Devil May Cry revient en anime pour Netflix, premier teaser avec Dante

Stylish

Ce teaser d’une quarantaine de secondes n’est pas très riche en images mais il nous permet au moins de voir à quoi va ressembler Dante dans cette adaptation. On retrouve un look assez proche de celui dans le cinquième épisode, même s’il se démarque assez pour être unique. Il reste en tout cas assez loin du Dante vu dans le premier anime de la série, diffusé en 2007 et produit par Madhouse.

Cette série sera réalisée par le Studio Mir à qui l’on doit déjà pas mal de productions Netflix, comme The Witcher: Nightmare of the Wolf ou encore l’anime DOTA. Et bonne nouvelle, Hideaki Itsuno, réalisateur sur la saga Devil May Cry, supervisera ce projet afin qu’il reste proche de l’esprit de la licence.

Maintenant, il faudra à nouveau patienter puisque Netflix n’a pas donné de date de diffusion pour cette série, qui devrait être composée de huit épisodes. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas pour 2023, sauf en cas de grande surprise. Patience !