Un grand nom qui laisse un héritage en bêton armé chez Capcom

C’est via le compte X officiel de Hideaki Itsuno que nous apprenons la nouvelle. Après 30 ans au sein de Capcom, le vétéran annonce quitter la firme japonaise. Toutefois, il ne s’agit pas d’un départ à la retraite, puisqu’il révèle également qu’il commencera à travailler sur un tout nouveau projet dès le mois de septembre, dans un nouvel environnement. Nous en saurons sans doute plus dans les prochaines semaines.

À la fin du mois d’août 2024, je quitterai Capcom après 30 ans et 5 mois. Merci pour votre soutien indéfectible aux jeux et aux personnages dont j’ai été responsable. J’espère que vous continuerez à soutenir les jeux et les personnages de Capcom. À partir de septembre, je commencerai à développer un nouveau jeu dans un nouvel environnement. J’espère créer des jeux amusants et beaux qui soient aussi mémorables, voire plus mémorables, que ceux que j’ai créés jusqu’à présent. Veuillez rester à l’écoute pour ma prochaine création !

Au cours de sa carrière, Itsuno a dirigé et contribué à de nombreux projets emblématiques, notamment la série Devil May Cry, où il a été un acteur clé à partir de Devil May Cry 2 jusqu’à Devil May Cry 5. On peut dire qu’il est une légende au sein de Capcom, puisqu’il a également travaillé sur les célèbres jeux de combat Street Fighter et Rival Schools. Il est également le réalisateur des RPG Dragon’s Dogma, dont l’excellent Dragon’s Dogma 2 sorti cette année.

Malgré cette triste nouvelle, Hideaki Itsuno laisse derrière lui un héritage dont il peut être fier chez Capcom, avec des jeux qui nous auront marqué, notamment les plus récents comme Devil May Cry 5 et Dragon’s Dogma 2. Nous lui souhaitons bon courage pour la suite, et nous ne manquerons pas de suivre ses nouvelles aventures avec attention.