Devil May Cry 5 dépasse enfin le cap des 10 millions de copies vendues depuis son lancement

Sacré jackpot

Sorti en 2019, Devil May Cry 5 aura pris son temps pour en arriver à ce résultat, ce qui ne diminue en rien sa performance. Capcom ne misait sans doute pas sur un tel succès pour ce cinquième épisode dans la mesure où la série a connu des hauts et des bas au fil des années. On notera surtout que ce cinquième épisode a connu un regain d’intérêt ces derniers mois, puisqu’il a été vendu à 900 000 exemplaires entre mars dernier et aujourd’hui.

Outre une promotion sur la Special Edition sur les différentes plateformes, on suspecte que la diffusion de l’anime Devil May Cry sur Netflix n’y est peut-être pas pour rien, malgré les retours mitigés à son sujet de la part des fans historiques de la licence. Elle aura au moins sans doute permis que quelques curieux s’intéressent à la saga, ce qui a boosté les ventes de Devil May Cry 5. Capcom dit de son côté que la série est un succès, ce que l’on savait déjà dans la mesure où une saison 2 a vite été annoncée.

Et maintenant, quid d’un Devil May Cry 6 ? Capcom a un line-up déjà bien conséquent pour ces prochains mois, mais voilà 6 ans que Dante, Nero et compagnie n’ont pas eu droit à un vrai épisode canonique, alors que ce cinquième opus est un grand succès. Un retour d’ici quelque temps semble en tout cas presque acquis.