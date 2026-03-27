Devil May Cry 5 pourrait ressortir dans une nouvelle édition sur Switch 2

À défaut d’un sixième épisode…

Après tout, Capcom aurait tort de se priver. Devil May Cry 5 connaît un regain de popularité en ce moment grâce à la diffusion de la série Netflix (quoi que l’on pense de la qualité de cette dernière), et l’arrivée de la Switch 2 permet d’imaginer très facilement la sortie d’un portage.

Si rien n’est encore confirmé à ce stade, une version Switch 2 du jeu est bien apparue dans un listing de l’organisme de classification taïwanais (repéré par Nintendo Everything), et ce sous le nom de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition. On serait donc sur une édition différente du portage PS5 et Xbox Series, qui portait le nom de Special Edition. Cela pourrait signifier que des nouveautés pourraient arriver en jeu (sans doute davantage des petits objets supplémentaires plutôt que du vrai contenu).

On imagine qu’il faudra attendre un problème Nintendo Direct pour en savoir un peu plus, sauf si Capcom profite du lancement de la saison 2 de la série Netflix (le 12 mai) pour nous en dire davantage.