Devil May Cry 5 pourrait ressortir dans une nouvelle édition sur Switch 2

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Le succès de l’adaptation diffusée sur Netflix a permis à la licence Devil May Cry de reprendre des couleurs. Le cinquième épisode connaît une longévité assez unique pour la série, et s’il nous tarde de savoir si un Devil May Cry 6 est en préparation, Capcom préfère plutôt continuer à capitaliser sur cet opus. C’est pourquoi il pourrait sortir sur Switch 2, 6 ans après son dernier portage.

Devil May Cry 5

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Devil May Cry 5 Special Edition
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Date de sortie : 08/03/2019

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