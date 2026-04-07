Call of the Elder Gods, suite de Call of the Sea, sortira dans un petit mois

Creusez-vous la tête pour résoudre des puzzles surnaturels

C’est par le biais d’une nouvelle bande-annonce que le jeu fait aujourd’hui reparler de lui. On apprend que Call of the Elder Gods sera disponible dès le 12 mai prochain, et ce sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Le jeu sera également compris dans le Xbox Game Pass Ultimate dès sa sortie, de quoi intéresser les abonnés au service.

Pour rappel, Call of the Elder Gods nous raconte l’aventure du professeur Harry Everhart et de son étudiante Evangeline Drayton qui se trouvent être tous les deux hantés par des visions et des apparitions inquiétantes, et tous les deux en quête de proches disparus. Leur voyage commun à travers le monde va les mener sur la trace de secrets terrifiants, avec des mystères inspirés par Lovecraft. Au programme, de nombreux puzzles parfois déroutants dans des lieux qui le sont tout autant, le tout en vue à la première personne.