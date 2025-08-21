Call of the Elder Gods : Le jeu d’aventure surnaturel d’Out of the Blue et Kwalee dévoile son story trailer

Annoncé en juin dernier en marge du Summer Game Fest, Call of the Elder Gods a de nouveau fait parler de lui pendant la Gamescom 2025. En effet, pendant le post-show du Future Games Show diffusé hier soir dans le cadre du salon européen, le jeu d’aventure narratif d’Out of the Blue (Call of the Sea, American Arcadia) et de Kwalee a partagé son story trailer, dévoilant notamment de nouvelles images et séquences de gameplay.

call of the elder gods

Jaquette de Call of the Elder Gods
Call of the Elder Gods
pc
ps5
xbox series
switch 2

