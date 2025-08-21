Call of the Elder Gods : Le jeu d’aventure surnaturel d’Out of the Blue et Kwalee dévoile son story trailer
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Annoncé en juin dernier en marge du Summer Game Fest, Call of the Elder Gods a de nouveau fait parler de lui pendant la Gamescom 2025. En effet, pendant le post-show du Future Games Show diffusé hier soir dans le cadre du salon européen, le jeu d’aventure narratif d’Out of the Blue (Call of the Sea, American Arcadia) et de Kwalee a partagé son story trailer, dévoilant notamment de nouvelles images et séquences de gameplay.
Mais toujours pas de date de sortie à l’horizon
Pour rappel, ce titre est la suite du fort sympathique Call of the Sea commercialisé en 2020. Souhaitant nous plonger encore un peu plus dans une ambiance surnaturelle que son prédécesseur, en s’inspirant notamment de la nouvelle « Dans l’abîme du temps » de l’écrivain H. P. Lovecraft, elle nous invitera à suivre l’étrange périple de Harry Everhart et d’Evangeline Drayton, respectivement professeur et étudiante à l’Université fictive de Miskatonic. D’un manoir situé en Nouvelle-Angleterre à l’Australie, en passant par des étendues gelées et des cités chimériques conçues sous Unreal Engine 5, il et elle devront apprendre à travailler ensemble afin de résoudre les diverses énigmes qui entraveront leur progression.
Rendez-vous à une date encore indéterminée pour découvrir Call of the Elder Gods sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Date de sortie : N/C