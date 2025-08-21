Call of the Elder Gods : Le jeu d’aventure surnaturel d’Out of the Blue et Kwalee dévoile son story trailer

Mais toujours pas de date de sortie à l’horizon

Pour rappel, ce titre est la suite du fort sympathique Call of the Sea commercialisé en 2020. Souhaitant nous plonger encore un peu plus dans une ambiance surnaturelle que son prédécesseur, en s’inspirant notamment de la nouvelle « Dans l’abîme du temps » de l’écrivain H. P. Lovecraft, elle nous invitera à suivre l’étrange périple de Harry Everhart et d’Evangeline Drayton, respectivement professeur et étudiante à l’Université fictive de Miskatonic. D’un manoir situé en Nouvelle-Angleterre à l’Australie, en passant par des étendues gelées et des cités chimériques conçues sous Unreal Engine 5, il et elle devront apprendre à travailler ensemble afin de résoudre les diverses énigmes qui entraveront leur progression.

Rendez-vous à une date encore indéterminée pour découvrir Call of the Elder Gods sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.