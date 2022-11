Accueil » Actualités » Call of Duty: Warzone 2.0 a déjà rassemblé plus de 25 millions de personnes en quelques jours

Pendant que Microsoft bataille auprès des régulateurs afin de prouver que Call of Duty n’est pas indispensable à la concurrence, bien que le constructeur soit prêt à offrir un deal sur 10 ans à Sony, Activision montre ses muscles avec les premiers résultats de Call of Duty: Warzone 2.0. Ce qui n’est peut-être pas la meilleure tactique pour rassurer les régulateurs, mais avec de tels chiffres, impossible pour l’éditeur de ne pas s’en vanter.

Déjà autant qu’Overwatch 2

Thank you Call of Duty #Warzone2 players 💚 pic.twitter.com/gShG9I1fZl — Call of Duty (@CallofDuty) November 21, 2022

Blizzard a déjà fait les gros titres en montrant qu’Overwatch 2 avait été capable de rassembler plus de 25 millions de personnes en quelques jours, et maintenant, c’est au tour d’Activision d’en dire de même à propos de son free-to-play phare. Décidément, entre les deux jeux, l’éditeur peut sabrer le champagne, puisqu’on apprend aujourd’hui que Call of Duty: Warzone 2.0 a réussi à rassembler 25 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde, et en seulement 5 jours.

Rien d’étonnant lorsque l’on connaît la popularité du premier Warzone, mais visiblement, la transition entre les deux épisodes s’est plutôt bien passée pour cette semaine de lancement. Rappelons que lors de son lancement, en une dizaine de jours, Warzone premier du nom avait compatbilisé 30 millions de participants.

Pour rappel, Call of Duty Warzone 2.0 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.