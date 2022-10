Overwatch 2 : 25 millions de joueurs et de joueuses en seulement quelques jours

En changeant le modèle économique d’Overwatch 2, Blizzard savait très bien que c’était le bon moyen pour attirer tout un nouveau public. Si le système doit encore faire ses preuves, surtout après un lancement pas loin d’être chaotique, il montre qu’il peut déjà rapporter gros à l’éditeur, et même très gros. Blizzard a dévoilé ce week-end les premiers chiffres de fréquentation d’Overwatch 2, et le titre a pulvérisé le record du premier épisode.

TWENTY FIVE. MILLION. PLAYERS. IN. TEN. DAYS. 🤯

Thank you to the 25 Million Players who have now jumped into #Overwatch2 with us 💙🧡 pic.twitter.com/2ESBr5Shmk

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 14, 2022