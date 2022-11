Call of Duty : Microsoft aurait proposé un deal de 10 ans à Sony pour garder la série sur PlayStation

En dehors de quelques doutes concernant l’éventuelle hégémonie de Microsoft sur le marché des services et du cloud, le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft pose une problème à cause de l’impact de Call of Duty sur le secteur des jeux vidéo. Les différents organismes de régulation, notamment européens et britanniques, s’interrogent sur le fait que la série puisse un jour devenir exclusive aux plateformes Xbox, ce qui, selon eux, déséquilibrerait le rapport de force entre Microsoft et ses concurrents, Sony en tête. Phil Spencer s’entête donc à rappeler qu’il ne compte pas retirer la licence des consoles PlayStation, en étant prêt à bâtir une relation à long-terme avec Sony sur ce sujet. Et quand il parle de long-terme, il se pourrait qu’il pense à une période de 10 ans.

Une proposition plus importante que par le passé

10 ans. C’est le nombre d’années qui aurait été proposé à Sony par Microsoft pour conserver la licence Call of Duty sur PlayStation. Spencer avait déjà fait comprendre qu’un nouveau deal avait été soumis à Sony, et c’est aujourd’hui The New York Times qui nous en apprend un peu plus.

Selon le site, le 11 novembre dernier, Microsoft aurait formulé une offre sur 10 ans qui garantissait à PlayStation l’avenir de Call of Duty sur ses machines. Ce qui est donc bien plus que le deal initial, qui était de 3 ans seulement. Reste maintenant à attendre la réponse de Sony à ce sujet, ce qui pourrait être capital pour l’avancée du dossier Activision-Blizzard auprès des régulateurs. Est-ce que ces 10 ans seront suffisants pour le constructeur japonais ?

En attendant la réponse de Jim Ryan et de ses compères, on vous rappelle que Call of Duty Warzone 2.0 est disponible depuis quelques jours.