Call Of Duty Warzone ne perd pas de temps et continue son ascension fulgurante. Après avoir dépassé les 6 millions de joueurs à peine 24h après le lancement du 10 mars et lancé dans la foulée son mode solo, le titre atteint le cap impressionnant de 30 millions de joueurs.

Si le jeu connait une aussi belle ascension, ce n’est pas seulement seulement grâce à la licence Call Of Duty. Évidemment qu’une licence aussi puissante que celle-ci a une incidence sur la visibilité de Warzone, tout comme son modèle économique Free-to-play qui permet au plus grand nombre d’y accéder. Mais c’est avant tout pour sa qualité de jeu que le titre remporte un franc succès. Warzone est un très bon Battle Royale, avec ses subtilités comme le goulag ou les contrats à effectuer durant la partie.

Le jeu est également cross-plateforme, ce qui peut aider les joueurs à se retrouver entre joueurs consoles et joueurs PC. D’ailleurs, si vous êtes un(e) joueur(euse) PlayStation 4, n’oubliez pas d’aller récupérer vos récompenses exclusives sur le store. Le studio continue de travailler sur différentes mises à jour et aimerait porter le nombre de joueurs total en début de partie à 200 au lieu des 150 actuels. Les ambitions du studio semblent sans limite.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .

Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020