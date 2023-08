Call of Duty: Modern Warfare III est annoncé, premier teaser et date de sortie

Quand sortira Call of Duty: Modern Warfare III ?

Pour le moment, il faudra se contenter d’un teaser pour ce Call of Duty: Modern Warfare III, qui annonce l’arrivée d’une menace ultime mais qui fait surtout mal aux oreilles. Après des mois de rumeurs et de fuites, le titre est enfin officialisé avec un premier aperçu de son logo, mais c’est tout. Pas de gameplay, ce qui est une habitude, étant donné qu’Activision communique toujours en plusieurs temps.

Cependant, on a déjà une date de sortie pour le titre, et « surprise », c’est pour cet automne. Fin octobre, début novembre ? Le couperet est tombé et ce Call of Duty: Modern Warfare III sortira donc le 10 novembre prochain.

Pour le moment, les plateformes ne sont pas précisées mais on peut parier que le jeu arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, à moins qu’il fasse complètement la bascule en mettant de côté l’ancienne génération (mais on en doute fortement).

On devrait réentendre parler de Call of Duty: Modern Warfare III très prochainement, sans doute au plus tard lors de l’Opening Night Live de la Gamescom le 22 août prochain.