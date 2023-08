Activision devrait présenter Call of Duty: Modern Warfare III la semaine prochaine

Le plus beau key art sous Paint

Il ne vous aura sans doute pas échappé que le prochain épisode de la saga devrait être Call of Duty: Modern Warfare III. Cette information a été plus ou moins confirmée via une fuite liée à un partenariat entre Activision et la marque de boissons énergisantes Monster, avec des images promotionnelles qui laissaient peu de place au doute.

Plutôt que de s’agacer de la situation, Activision a décidé de jouer sur ces fuites en publiant un autre tweet tout récent dans lequel il plaisante à propos des images du jeu apparues sur le net, le tout via un faux montage volontairement grossier. En plus de cette boutade, le compte officiel de la marque Call of Duty sur Twitter (ou sur X, comme vous voulez) précise que d’autres informations devraient être révélées la semaine prochaine.

On peut donc s’attendre à un reveal du jeu en bonne et due forme dans les prochains jours, avec la confirmation de tout ce qui a fuité à son sujet pour le moment.

Jokes on you, real key art here. We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023