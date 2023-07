Call of Duty Modern Warfare 3 : L’artwork et le logo ont fuité

Le Capitaine Price en vedette des canettes

Un utilisateur de Twitter/X, @algebra_sloth, a dévoilé une promotion à venir pour Call of Duty : Modern Warfare 3 en partenariat avec la marque de boisson énergisante, Monster Energy Drinks. Même s’il faut rester prudent quant à cette révélation, ce n’est pas la première fois que la suite de Modern Warfare 2 est évoquée puisque de précédentes fuites, notamment diffusées sur Twitter, ont été rapidement bloquées par Activision.

Il est ainsi très probable que le prochain FPS de la franchise soit une continuation développée par le studio Sledgehammer. L’artwork ne nous apprend tout de même quelques détails, à savoir le capitaine Price en tant que protagoniste. Certains fans pensent que le visage que l’on aperçoit en arrière-plan est Vladimir Makarov, l’antagoniste récurrent de la série Modern Warfare.

La semaine dernière, Activision a déclaré que « le développement de la sortie annuelle de cette année sur PC et console se déroule bien » et que les premiers détails concernant la révélation du jeu de cette année seront annoncés durant la présentation de la saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2. Ce ne serait donc qu’une question de jours ou de semaines avant l’annonce officielle.

Look for the first details about the [REDACTED] Reveal Event in the Season 05 Announcement and additional #MWII carry forward details soon. Stay frosty. — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2023

Plus que les autres années, Call of Duty a été le centre de l’attention de toute l’industrie avec le feuilleton du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. On en oublierait presque que la sortie annuelle est un évènement pour des millions de fans.