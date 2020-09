Call of Duty: Black Ops Cold War nous dévoile un extrait de sa campagne solo

Toujours attendu pour le mois de novembre, Call of Duty: Black Ops Cold War continue de se montrer peu à peu. Une semaine après avoir appris des détails sur la bêta, nous avons pu découvrir quelques extraits de la campagne solo à l’occasion du showcase PlayStation de ce 16 septembre,

L’équipe Black Ops en action

Cet extrait de la première mission de la campagne intitulée « Nowhere Left to Run » nous invite à faire connaissance avec l’équipe Black Ops composée de Frank Woods, Alex Mason et Russell Adle. Prêts à infiltrer un aérodrome en Turquie, nos soldats sont envoyés pour éliminer une cible importante, certainement impliquée dans les plans de Perseus, lequel prépare une attaque qui menace l’équilibre des pouvoirs lors de cette Guerre Froide. Une mission d’infiltration qui se transforme rapidement en course-poursuite aboutissant à une explosion.

Nous apprenons par ailleurs qu’une alpha gratuite se lancera cette semaine en exclusivité sur PlayStation 4, du 18 au 20 septembre, avec un pré-chargement possible dès le 17, sans même avoir besoin d’être abonné PlayStation Plus.

Call of Duty: Black Ops Cold War arrivera le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, puis plus tard sur Xbox Series X | S et PlayStation 5.