Call of Duty Black Ops Cold War : Les dates de la bêta sont connues

Après avoir dévoilé une nouvelle cinématique lors de la Gamescom 2020 et au lendemain de la présentation de son mode multijoueur, Call of Duty Black Ops Cold War révèle les dates de sa bêta qui se déroulera le mois prochain.

PlayStation et les autres

Scindé en deux week-ends, la première phase de tests sera accessible uniquement sur PlayStation 4. Elle débutera le 8 octobre pour ceux et celles qui auront précommandé le FPS, contre le 10 octobre pour les joueurs et les joueuses du monde entier, et se terminera le 12 octobre. La semaine suivante, la bêta sera disponible sur toutes les plateformes du 15 au 19 octobre (à partir du 17 si vous n’avez pas réservé votre exemplaire du titre).

Call of Duty : Black Ops Cold War sortira le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il devrait également se lancer ce jour-là sur Xbox Series X mais l’information n’a pas encore été confirmée par Activision. Notez que la version PlayStation 5 n’ a toujours pas trouvé de date de commercialisation.