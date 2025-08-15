Call of Duty Black Ops 7 : Une fuite révèle la date de sortie du jeu, ainsi que l’absence d’une version Switch 2

Toujours pas de Call of Duty pour Nintendo

La date d’un jeu Call of Duty n’est pas vraiment un détail qui nous tient en haleine puisque Activision a toujours pris soin de sortir ses jeux durant la même période d’octobre/novembre, et ce tous les ans. Mais billbil-kun donne aujourd’hui plus de précision en corroborant la rumeur lancée par TheGhostOfHope, qui indiquait que Call of Duty Black Ops 7 est prévu pour le 14 novembre prochain.

Une information qui sera sans doute confirmée lors de l’Opening Night Live, avec une présentation qui devrait également faire le point sur les plateformes visées par cet épisode. On sait déjà que le jeu sortira sur PC et les deux dernières générations de consoles PlayStation et Xbox. Restait encore à savoir si une version Switch 2 était possible, dans la mesure où Microsoft s’est engagé à sortir des jeux Call of Duty sur la console de Nintendo lorsqu’il a mis la main sur Activision, avec un accord d’une durée de 10 ans.

Visiblement, ça ne sera pas pour cette année, ou du moins pas au lancement de ce Black Ops 7 selon billbil-kun, qui indique qu’aucune version Switch 2 ne serait actuellement prévu pour cette date. Un portage plus tardif n’est pas à exclure pour autant, mais pour l’heure, les seules plateformes concernées seraient donc les suivantes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Rendez-vous mardi prochain pour en savoir la confirmation.