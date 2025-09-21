Call of Duty: Black Ops 7 : COD Next, premier aperçu du mode Zombies et Bêtas… Toutes les infos et dates à retenir

Alors que nous nous trouvons à deux semaines du lancement de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch vient de donner une tonne de nouvelles informations concernant les prochaines dates clés du jeu attendu pour novembre, mais vient aussi de publier un nouveau trailer pour promouvoir le monde Zombies tant aimé des suiveurs de la licence.

Une première cinématique zombiesque

Avec cette première bande-annonce cinématique impressionnante, Activision relance le lore de la saga Zombies de Black Ops avec la suite des événements autour de l’Ether Noir. Après une bataille épique au sommet du quartier général du Projet Janus, on retrouve Grigori Weaver, la Dre Elizabeth Grey, la Major Mackenzie Carver et Maya Aguinaldo soudainement transportés au cœur de l’Éther noir dans lequel les attendront quatre vieilles connaissances du passé et un mystérieux homme aux crânes flottants dans des cages.

Il faudra s’attendre à en découvrir bien plus sur le mode Zombies dont la révélation complète est prévue pour le 24 septembre, faisant partie des dates que l’éditeur vient d’annoncer.

La bêta approche : toutes les infos

C’est par le biais d’une communication sur ses réseaux officiels que l’éditeur Activision a dévoilé sa feuille de route pour les semaines à venir concernant tous les temps de communication prévus pour promouvoir Call of Duty: Black Ops 7.

Les festivités débuteront alors dès ce 22 septembre avec la révélation du mode multijoueur par le biais d’une bande-annonce, tout comme ils viennent de le faire pour le mode Zombies, qui bénéficiera donc d’un nouvel éclairage probablement davantage basé sur le gameplay deux jours plus tard, le 24 septembre.

Le Call of Duty: Next, l’événement phare regroupant des centaines d’influenceurs du monde entier au même endroit, se tiendra le 30 septembre prochain à Las Vegas, et sera l’occasion de voir bien plus d’images sur le jeu et tous ses modes attendus. Notons que le lendemain aura lieu la finale des Call of Duty World Series of Warzone.

Viendront ensuite les bêtas tant attendues des joueurs et joueuses, avec un accès anticipé du 2 au 5 octobre pour les précommandes et les possesseurs d’un abonnement Game Pass Ultimate et PC Games Pass, tandis qu’une bêta ouverte à toutes et tous se tiendra du 5 au 8 octobre prochain.

Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 7 est attendu pour le 14 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass.