Sans surprise, les jeux Call of Duty représentent une majorité des jeux les plus vendus de l’histoire chez PlayStation aux Etats-Unis

Rockstar reste malgré tout en tête

En tête de ce classement, on retrouve bien entendu… GTA V. Avec plus de 215 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, il allait de soi que le jeu de Rockstar allait figurer tout en haut des charts, surtout sur PlayStation étant donné que la licence a souvent été associé à la marque de Sony. Sur le tableau partagé par l’analyste, on peut également voir qu’il est le jeu qui a rapporté le plus d’argent sur ce territoire, toujours en ne prenant en compte que les résultats sur les consoles PlayStation.

Derrière lui, d’autres jeux qui ne surprendront pas, tel un Minecraft ou encore un Red Dead Redemption. Il faut aller à la sixième place pour trouver un jeu PlayStation Studios grâce à Marvel’s Spider-Man, puis descendre à la treizième et la quatorzième place pour y voir respectivement The Last of Us et God of War (2018). Mais côté revenus, ces deux derniers ne sont même pas dans le top 20, là où un Marvel’s Spider-Man a cartonné même lorsqu’il était vendu plein pot. La suite de ce dernier et son spin-off Miles Morales se situent aussi dans le top 20 des jeux PlayStation ayant généré le plus de revenus.

Mais la saga qui truste quasiment toutes les autres places, c’est bien entendu Call of Duty. Le territoire américain est très friand de cette licence, et l’image de cette dernière a là encore souvent été associée à PlayStation via des campagnes publicitaires conjointes. Le champion de la série est Modern Warfare, l’épisode de 2019, mais on en retrouve bien d’autres dans ce classement, qu’ils soient récents ou non (pas de traces d’un Vanguard par exemple). Rappelons-nous maintenant que la licence est possédée par Xbox, ce qui rend la situation assez ironique.