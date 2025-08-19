Call of Duty: Black Ops 7 sortira le 14 novembre, voici les dates de sa première bêta

Après la fausse surprise qu’a été l’annonce du jeu lors de la dernière conférence Xbox, il valait mieux cette fois-ci annoncer la couleur. Call of Duty: Black Ops 7 a été l’un des premiers jeux confirmés au programme de l’Opening Night Live, avec une bande-annonce diffusée au cours de la soirée qui a mis le paquet sur la mise en scène du mode solo. La présentation a également permis de confirmer la date de sortie, qui avait déjà fuité, tandis que la bêta du jeu a été précisée.

