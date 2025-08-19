Call of Duty: Black Ops 7 sortira le 14 novembre, voici les dates de sa première bêta

Du spectacle à tout-va et une première bêta

La fuite avait donc vu juste. Call of Duty: Black Ops 7 sortira bien le 14 novembre prochain, et il n’y a pas l’ombre d’une version Switch 2 à l’horizon pour le moment.

Le jeu a ouvert le bal des annonces lors de l’Opening Night Live avec une bande-annonce XXL qui nous entraine en 2035, où le dénommé David Mason part en mission avec son groupe JSOC dans la cité d’Avalon. Un épisode qui se voudra être plus psychologique que jamais, ce qui explique certaines images que l’on peut voir ici. Les modes multijoueur ont été aperçus avec 16 cartes en 6vs6 et la présence du monde Zombies par manche un peu spécial.

Avant de pouvoir jouer au titre complet, vous aurez accès à une bêta, qui sera d’abord ouverte à tous les abonnés au Xbox Game Pass PC, Ultimate et Console. Celle-ci débutera le 2 octobre prochain, en avance sur le reste du public. Pour un accès sans restriction à la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, il faudra simplement patienter jusqu’au 5 octobre.

Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.