Icarus

Icarus est un jeu de survie multijoueur dirigé par les créateurs de DayZ. Il s'agit d'un free-to-play où les joueurs doivent explorer une planète sauvage à l'atmosphère où il est pas possible de respirer. La présence est donc limitée en fonction du stock d'oxygène. On y retrouve du craft, de la collecte de ressources, de l'exploration et il sera jouable en coopération.