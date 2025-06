Cairn installera ses pitons le 5 novembre, une démo est disponible aujourd’hui sur PS5 et PC pour tester l’ascension

Tentez vous-même l’expérience en attendant novembre

Cairn continue d’être aussi fascinant et intrigant en prenant le parti de nous faire vivre une expérience relevée et immersive d’alpinisme, à travers le personnage d’Ava. Le dernier trailer teinté de gameplay et de dialogues nous rappellent d’ailleurs à quel point l’objectif d’Aava est viscéral.

Grimper la plus haute et périlleuse des montagnes, c’est le rêve absolu de notre protagoniste principale. Et lorsque l’on voit comme il peut être difficile de grimper les différentes parois, le pari semble vertigineux.

Rien qu’avec la gestion de l’escalade elle-même, en choisissant bien ses prises, le positionnement de ses membres et l’ancrage de ses pitons, mais aussi la vie en montagne, avec la prise en compte des blessures, de la soif, du repos etc.

Cairn part donc d’un système de contrôle simple des membres d’Aaava mais se complexifie via cette exigence pour aboutir à un grand sentiment de satisfaction en réussissant votre objectif.

Vous voulez essayer ? Parfait, une démo est actuellement disponible sur PS5 et PC. Et si cela vous plait, alors vous n’aurez plus qu’à cocher la date du 5 novembre, date de sortie du titre de The Game Bakers.