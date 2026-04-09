Cairn continue son ascension avec un premier DLC gratuit qui sortira cet été

Une série de DLC gratuits nous attend

Cairn était présent lors de la dernière édition de la Triple-I Initiative avec une bonne nouvelle à nous annoncer. Un peu moins de trois mois après son lancement, le jeu a encore des choses à nous montrer, en témoigne l’annonce d’un DLC gratuit, « On The Trail ».

Celui-ci nous donnera de nouveaux défis à accomplir avec des falaises proches de l’eau (histoire d’avoir peut-être un peu moins peur de tomber), ainsi que de nouveaux terrains d’entraînement. 3 nouvelles zones seront disponibles au total, histoire de vous faire changer un peu d’air.

Et puis, ces nouvelles zones sentent bon l’été, ce qui va de concert avec la période de sortie de ce DLC. On ignore encore quand précisément ce nouveau contenu sera disponible en jeu, si ce n’est que ce sera durant la période estivale. Et pour ne rien gâcher, notez qu’il s’agit là uniquement du premier DLC d’une série d’autres contenus gratuits à venir dans le jeu.

Cairn est disponible sur PC et PlayStation 5. Pour en savoir un peu plus sur le jeu de base, n’hésitez pas à consulter notre test.