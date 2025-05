Cairn nous apprend les bases de l’escalade dans un nouvel extrait de gameplay présenté par The Game Bakers

La montagne, ça vous gagne

Pour celles et ceux qui découvrent ce qu’est Cairn, cette vidéo vous apprendra l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur cette expérience d’escalade pas comme les autres. Le jeu de The Game Bakers nous proposera d’effectuer une ascension particulièrement difficile, durant laquelle la météo viendra parfois nous jouer des tours, aussi bien de jour que de nuit grâce à un cycle dynamique.

Pour grimper en toute sécurité, il faudra trouver les points d’accroches adéquats, en tenant compte de l’endurance de votre personnage. Vous progresserez pas à pas, ou plutôt prise par prise, en contrôlant individuellement chaque bras et chaque jambe de votre avatar. Et entre deux façades à escalader, il faudra également prendre le temps de vous reposer tout en recueillant tout le nécessaire dont vous avez besoin pour survivre. C’est-à-dire collecter des plantes sur la route et bien fouiller dans votre sac à dos pour trouver de quoi vous remettre d’aplomb avant de continuer la grimpette.

La précipitation ne sera donc pas de mise, et de la patience, il en faudra, puisque Cairn n’a pas encore de date de sortie précise. On l’attend sur PC et PS5, et si cet aperçu vous a rendu curieux, n’hésitez pas à tester la démo du jeu sur Steam.