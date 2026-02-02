Cairn démarre très bien son ascension avec 200 000 ventes en quelques jours
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
The Game Bakers n’aime pas rester dans ses petites habitudes et n’hésite pas lorsqu’il faut changer de genre d’un projet à un autre. Un pari risqué pour la plupart des studios, mais jusqu’ici, l’équipe française se porte bien. Restait encore à savoir si la proposition de Cairn allait séduire le public, et à en juger par les premiers chiffres de vente, le succès est bien au rendez-vous.
Un bon départ pour The Game Bakers
Sorti la semaine dernière, Cairn a reçu beaucoup d’éloges dans la presse, dont au sein de notre test où l’on décrit à quel point ce jeu d’escalade pas comme les autres peut être immersif et prenant. Visiblement, le public pense la même chose et un bon bouche-à-oreille s’est mis en place autour du titre de The Game Bakers. Le studio français nous indique aujourd’hui que son dernier jeu vient de dépasser les 200 000 exemplaires vendus, ce qui est un excellent chiffre pour une production du genre.
Mieux encore, on peut voir grâce à SteamDB que l’engouement ne faiblit pas, et que le pic de connexions simultanées est passé près des 15 000. Une bien belle performance pour ce jeu d’aventure, qui permettra sans doute à son studio de pouvoir célébrer cette réussite après des années de travail.
Cairn est disponible sur PC et PlayStation 5.
Is this the revival of Kami’s golden age of tourism? We couldn’t be happier to have welcomed 200,000 climbers to the mountain over the weekend.
— The Game Bakers (@thegamebakers.com) 2026-02-01T20:37:09.165Z
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 29/01/2026