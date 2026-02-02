Cairn démarre très bien son ascension avec 200 000 ventes en quelques jours

Un bon départ pour The Game Bakers

Sorti la semaine dernière, Cairn a reçu beaucoup d’éloges dans la presse, dont au sein de notre test où l’on décrit à quel point ce jeu d’escalade pas comme les autres peut être immersif et prenant. Visiblement, le public pense la même chose et un bon bouche-à-oreille s’est mis en place autour du titre de The Game Bakers. Le studio français nous indique aujourd’hui que son dernier jeu vient de dépasser les 200 000 exemplaires vendus, ce qui est un excellent chiffre pour une production du genre.

Mieux encore, on peut voir grâce à SteamDB que l’engouement ne faiblit pas, et que le pic de connexions simultanées est passé près des 15 000. Une bien belle performance pour ce jeu d’aventure, qui permettra sans doute à son studio de pouvoir célébrer cette réussite après des années de travail.

Cairn est disponible sur PC et PlayStation 5.